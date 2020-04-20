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23:14   20 Апреля 2020
Общество

Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге

Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге

Северная столица держится достойно, с учетом того что пик заболеваемости еще не начался. Такое заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Результаты проделанной работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Беглов озвучил во время "Губернаторского эфира". Он похвалил слаженную работу горожан, благодаря которым Петербург смог сдержать первоначальную атаку коронавируса, передают "Невские новости".

Беглов подчеркнул, что в минувшее пасхальное воскресенье был зафиксирован очень высокий индекс самоизоляции.

"При такой дисциплине уровень заболевания снижается. За прошедшие сутки он составил 84 человека. Спасибо за этот большой и очень важный вклад в борьбу с невидимым врагом", — сказал губернатор.

Кроме того, градоначальник напомнил, что на базе пансионата "Заря" формируется изолятор для больных с легким течением заболевания, а пансионат "Балтиец" переквалифицирован в обсерватор. 

Беглов подписал постановление, согласно которому медицинские работники, приступившие к борьбе с COVID-19 в начале его распространения (с 16 по 30 марта), получат выплаты. Также 20 апреля подписали постановление о выплатах медикам, которые заболели коронавирусной инфекцией.

Начиная с прошедшей недели, в Санкт-Петербурге работает телефонный номер 122, по которому можно уточнить информацию, связанную с COVID-19.

Недавно Беглов заявил, что финансирование нацпроектов будет проконтролировано правительством Санкт-Петербурга в рамках программы по повышению эффективности госуправления.

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Автор: Ирина Большунова
#беглов #пандемия #коронавирус

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