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ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

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22:25   20 Апреля 2020
Политика

ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

Ливийская национальная армия (ЛНА) отправила информацию о преступной деятельности протурецких вооруженных формирований в Организацию Объединенных Наций (ООН), сообщил генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари.

Мисмари отметил, что главной задачей ООН на территории Ливии является установление мира, но она продолжает поддерживать террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Мисмари заявил, что Турция готовит операцию по вторжению в Ливию при помощи многоцелевых истребителей F-16. Она уже провела соответствующие учения в Средиземном море.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее подал в отставку, но не получил одобрения на это решение от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал RT.

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Автор: Кристина Мокроусова
#оон #ливия #пнс

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