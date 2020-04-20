Бывшего пожарного в Иркутской области могут наградить за спасение двоих из воды
Пенсионер из поселка Рыбинска Тайшетского района Иркутской области вытащил из воды семейную пару, которая хотела порыбачить на реке Бирюсе, но провалилась под лед. Спасенные настояли на его представлении к госнаграде.
История произошла в маленьком селе Рыбинск Тайшетского района Иркутской области еще 4 апреля. Смелый местный житель, пенсионер Виктор Терещенко не хотел предавать случай огласке из-за личной скромности, сообщили в иркутском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества.
Как стало известно, мужчина при помощи палки и навыков спасения, полученных при работе в пожарной части, вытащил из холодной воды реки Бирюсы двоих людей. Семейная пара приехала в Рыбинск из поселка Тайшет, чтобы порыбачить, но лед не выдержал их веса, и они провалились. Если бы не вовремя подоспевший Виктор Терещенко, они непременно утонули бы.
Представители иркутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества будут ходатайствовать о представлении Терещенко к награде "За спасение гибнущих на воде".