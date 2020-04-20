Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом в начале мая

Официальный Киев ожидает, что пик заболеваемости COVID-19 пройдет в начале мая этого года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

После того, как Украина выйдет на плато заболеваемости, кабмин начнет активно внедрять антикризисные меры для поддержки экономики. Во время совещания с президентом страны Владимиром Зеленским Шмыгаль заметил, что в первую очередь будут выплачены премии и зарплаты врачам, которые борются с вызовами пандемии, сообщает Lenta.ru.

Сейчас власти страны принимают активные меры для оказания помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Согласно оперативным данным, за все время борьбы с COVID-19 на территории Незалежной заразилось 5 710 человек, 151 пациент скончался.

Киево-Печерская лавра закрылась для посещения из-за введения карантинных мер. На момент принятия решения о прекращении работы, на территории храма коронавирусной инфекцией заразилось 90 человек. Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.