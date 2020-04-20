В РФ планируют создать гибридный авиадвигатель для одномоторных самолетов

Российские разработчики трудятся над созданием средств для значительного повышения уровня безопасности эксплуатации самолетов малой авиации.

Новая российская гибридная силовая установка сможет значительно увеличить безопасность использования самолетов малой авиации за счет обеспечения им дополнительной возможности для осуществления аварийной посадки. К подобному выводу можно прийти, ознакомившись с материалом РИА Новости.

Так, в интервью изданию генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о возможности в рамках проекта ВК-800 Уральского завода гражданской авиации «сделать гибридную силовую установку». При этом эксперт пояснил, что по окончании данной работы будет произведена «интеграция электродвигателя с редуктором и турбиной, чтобы обеспечить так называемое «долетное» время».

Гордин указал на то, что требования к надежности к моторам однодвигательных самолетов, которые используются в малой авиации, существенно выше, чем к двухдвигательным. В этом контексте им было обращено внимание на следующее обстоятельство:

«Интеграция газотурбинного и электрического двигателей может существенно упростить задачу, позволяя осуществить схему, при которой при отказе основного газотурбинного двигателя обеспечивается работа силовой установки от аварийного источника электрической энергии для выполнения безопасной посадки».

Также стало известно, что в качестве источника питания для аварийного режима работы самолета могут быть использованы «первичные (неперезаряжаемые) источники электрической энергии, которые имеют большую емкость на единицу массы по сравнению с аккумуляторами».

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