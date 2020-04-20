Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Цена американской нефти марки WTI уменьшилась и составляет 1,71 доллара за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в мае обновила исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи. Обесценение майского фьючерса, по мнению специалистов, связано с тем, что из-за падения спроса в связи с карантином на нефть нет покупателей. При этом в Соединенных Штатах сейчас практически не осталось свободных мест в нефтехранилищах.

Первые случаи заражения COVID-19 фиксировали в китайской провинции Хубэй. Сейчас США является страной-лидером по количеству заразившихся.