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Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

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20:38   20 Апреля 2020
Экономика

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Цена американской нефти марки WTI уменьшилась и составляет 1,71 доллара за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в мае обновила исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи. Обесценение майского фьючерса, по мнению специалистов, связано с тем, что из-за падения спроса в связи с карантином на нефть нет покупателей.  При этом в Соединенных Штатах сейчас практически не осталось свободных мест в нефтехранилищах. 

Первые случаи заражения COVID-19 фиксировали в китайской провинции Хубэй. Сейчас США является страной-лидером по количеству заразившихся. 

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Автор: Василий Пименов
#нефть #падение #цена #wti

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