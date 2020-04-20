Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

 Коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни

Коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

 Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики

Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

 Коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни

Коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

 Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики

Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
20:28   20 Апреля 2020
Общество

Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

Правительству РФ следует обратить внимание на мигрантов, живущих в стране, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

Иностранцев, потерявших работу, следует вывозить из страны, заявил депутат в беседе с каналом "360". Если не лечить мигрантов, коронавирусная инфекция будет распространяться дальше, считает Олег Нилов. Правительства тех стран, гражданами которых являются живущие в России мигранты, можно понять, отметил Нилов. Однако они должны осознать, что это их граждане и они должны вернуться на родину.

Оперативный штаб сообщил о 47 121 случае коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф на 20 апреля. Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко выразил мнение, что к лету распространение COVID-19 может пойти на спад, пишет RT.

До 30 апреля в стране действует режим нерабочих дней. Многие предприятия приостановили деятельность. Среди них предприятия сферы туризма, общественного питания и другие. Некоторые организации продолжают работу, но в удаленном режиме. Полиция, медики, военнослужащие и представители ряда других профессий продолжают выполнять свои трудовые обязанности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #мигранты #нилов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...