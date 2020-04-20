Депутат ГД Нилов объяснил, почему нужно отправить на родину живущих в России мигрантов

Правительству РФ следует обратить внимание на мигрантов, живущих в стране, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

Иностранцев, потерявших работу, следует вывозить из страны, заявил депутат в беседе с каналом "360". Если не лечить мигрантов, коронавирусная инфекция будет распространяться дальше, считает Олег Нилов. Правительства тех стран, гражданами которых являются живущие в России мигранты, можно понять, отметил Нилов. Однако они должны осознать, что это их граждане и они должны вернуться на родину.

Оперативный штаб сообщил о 47 121 случае коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф на 20 апреля. Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко выразил мнение, что к лету распространение COVID-19 может пойти на спад, пишет RT.

До 30 апреля в стране действует режим нерабочих дней. Многие предприятия приостановили деятельность. Среди них предприятия сферы туризма, общественного питания и другие. Некоторые организации продолжают работу, но в удаленном режиме. Полиция, медики, военнослужащие и представители ряда других профессий продолжают выполнять свои трудовые обязанности.