Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики

Перспективы быстрого восстановления экономики Германии крайне маловероятны при нынешнем развитии пандемии коронавируса COVID-19, считают аналитики Бундесбанка.

Они допускают, что карантинные меры для бизнеса и домохозяйств, призванные сдержать распространение инфекции, останутся в силе до момента массовой вакцинации населения (даже по самым оптимистичным подсчетам это произойдет не раньше будущей зимы). Из-за остановки производства автомобилей и снижения потребительского спроса показатели первого квартала уже удручают, а дальше будет только хуже.

Международный валютный фонд (МВФ) соглашается с немецкими экспертами и предсказывает, что ВВП страны по итогам года упадет на 7,5%. Рецессия может оказаться серьезнее, чем в 2009 году, когда экономика ФРГ — крупнейшая в Европе — снизилась более чем на 5%.

Некоторые члены ЕС начали постепенно снимать ограничения, однако в Брюсселе считают, что нескоординированные действия в этом направлении приведут к политическим трениям внутри сообщества.