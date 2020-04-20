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20:28   20 Апреля 2020
Экономика

Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики

Центральный банк Германии прогнозирует затяжной кризис для экономики

Перспективы быстрого восстановления экономики Германии крайне маловероятны при нынешнем развитии пандемии коронавируса COVID-19, считают аналитики Бундесбанка.

Они допускают, что карантинные меры для бизнеса и домохозяйств, призванные сдержать распространение инфекции, останутся в силе до момента массовой вакцинации населения (даже по самым оптимистичным подсчетам это произойдет не раньше будущей зимы). Из-за остановки производства автомобилей и снижения потребительского спроса показатели первого квартала уже удручают, а дальше будет только хуже.

Международный валютный фонд (МВФ) соглашается с немецкими экспертами и предсказывает, что ВВП страны по итогам года упадет на 7,5%. Рецессия может оказаться серьезнее, чем в 2009 году, когда экономика ФРГ — крупнейшая в Европе — снизилась более чем на 5%.

Некоторые члены ЕС начали постепенно снимать ограничения, однако в Брюсселе считают, что нескоординированные действия в этом направлении приведут к политическим трениям внутри сообщества.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #фрг #прогноз #экономический кризис #коронавирус #COVID-19

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