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20:15   20 Апреля 2020
Россия

Ветераны ВОВ получат денежные выплаты к 9 Мая в Петербурге

Ветераны ВОВ получат денежные выплаты к 9 Мая в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил из городского бюджета 1,5 миллиарда рублей на выплаты ветеранам в честь Дня Победы. В общей сложности 347 183 ветерана получат прибавку к пенсии до конца апреля.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга отметила, что данная инициатива поступила от губернатора. Начиная с середины апреля, банки переведут деньги на счета 215 тыс. человек. Остальным деньги принесут на дом сотрудники почты.

Семь тысяч рублей получат инвалиды ВОВ, жители города, которые обороняли его во время блокады, труженики тыла, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Четыре тысячи получат вдовы ветеранов ВОВ, а также те женщины, чьи мужья погибли во время войны с Финляндией и Японией. А по три тысячи заплатят тем, кто родился до 3 сентября 1945 года.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #вов #беглов

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