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20:15   20 Апреля 2020
Общество

S7 обогнал "Аэрофлот" по количеству перелетов по России

S7 обогнал "Аэрофлот" по количеству перелетов по России

"Аэрофлот" сообщил о значительном сокращении числа рейсов по внутренним направлениям. Впервые в истории авиакомпания стала второй по количеству перелетов в стране.

Число перелетов "Аэрофлота" внутри страны по всем направлениям с 4 по 10 апреля сократилось почти втрое. До пандемии авиакомпания совершала 3000 вылетов в одну сторону, а в указанный период их число уменьшилось до 1050 (150 в сутки), сообщают "Ведомости". После 10 апреля "Аэрофлот" начал выполнять до 80 рейсов в сутки. При этом вылеты ведутся только в Москву или из нее.

Авиакомпания S7 продолжает совершать от 120 до 130 перелетов в сутки. Точное число зависит от дня недели. Ставший первым игрок на рынке авиаперевозок сохранил около 40 направлений из Москвы в российские города. Еще столько же маршрутов авиакомпания поддерживает из Новосибирска.

Власти РФ приняли решение поддержать крупнейшую российскую авиакомпанию в 2020 году. На осуществление перелетов в Калининград "Аэрофлот" получит 300 млн рублей. Деньги поступят из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Они покроют недополученные доходы компании.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #аэрофлот #авиаперелеты #s7

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