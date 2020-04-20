"Аэрофлот" сообщил о значительном сокращении числа рейсов по внутренним направлениям. Впервые в истории авиакомпания стала второй по количеству перелетов в стране.

Число перелетов "Аэрофлота" внутри страны по всем направлениям с 4 по 10 апреля сократилось почти втрое. До пандемии авиакомпания совершала 3000 вылетов в одну сторону, а в указанный период их число уменьшилось до 1050 (150 в сутки), сообщают "Ведомости". После 10 апреля "Аэрофлот" начал выполнять до 80 рейсов в сутки. При этом вылеты ведутся только в Москву или из нее.

Авиакомпания S7 продолжает совершать от 120 до 130 перелетов в сутки. Точное число зависит от дня недели. Ставший первым игрок на рынке авиаперевозок сохранил около 40 направлений из Москвы в российские города. Еще столько же маршрутов авиакомпания поддерживает из Новосибирска.

Власти РФ приняли решение поддержать крупнейшую российскую авиакомпанию в 2020 году. На осуществление перелетов в Калининград "Аэрофлот" получит 300 млн рублей. Деньги поступят из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Они покроют недополученные доходы компании.