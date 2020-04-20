Бандиты Правительства национального согласия (ПНС) Ливии переодели мирного жителя в военную форму и инсценировали захват бойца Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Террористы ПНС записали и выложили видео, где они издеваются над пожилым мужчиной. Боевики организованно набросились на местного учителя истории, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бандитское протурецкое формирование опубликовало видео, где якобы запечатлен арест "военного агента ЛНА". Позднее он оказался без вести пропавшим жителем Ливии. Террористы переодели мужчину в камуфляжную форму и были уверены, что их обман никто не поймет.

Депутаты Госдумы уличили США в создании фейковой информации о России в Ливии. Белый дом пытается отвлечь внимание Европы от других важных мировых проблем. Либеральные СМИ в РФ продолжают вести свою работу в интересах правительства западных стран.