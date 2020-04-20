Сервисы, с помощью которых можно проверить, привязана ли карта "Тройка" и государственный номер автомобиля к цифровому пропуску, заработали в Москве.

Наличие цифрового пропуска необходимо для передвижения по Москве. Он нужен для поездок с 15 апреля на любом виде транспорта по Москве и Московской области. Для того, чтобы оформить пропуск, необходимо оставить персональные данные на городском портале mos.ru. Пешеходам оформлять проездной документ не нужно.

Для того, чтобы оставить заявку на пропуск, нужно в графе указать, на чем житель будет перемещаться по городу: на личном авто или общественном транспорте. Затем он указывает номер автомобиля либо карты "Тройка". Проверить достоверность данных можно на новом портале, который предназначен для упрощения процедуры заполнения данных.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД будут применены по всей Москве для соблюдения пропускного режима. Уточняется, что автомобили, на которые не были оформлены пропуска, будут считаться нарушителями режима, а их обладателям придется заплатить штраф.