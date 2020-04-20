Коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни

COVID-19 лишил работы десятки тысяч трудовых мигрантов. На фоне режима самоизоляции и сложной экономической ситуации в РФ массово закрываются стройки и предприятия общепита, снижается спрос на такси. Из-за закрытия границ потерявшие доход иностранцы не могут вернуться на родину, многие из них оказываются на улице.

Грозит ли сложившаяся ситуация ростом преступности и стоит ли россиянам переживать? Насколько эффективны меры, предложенные правительством? Об этом поговорили эксперты на пресс-конференции в режиме онлайн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Указ президента России Владимира Путина об отмене трудовых патентов на время «коронакризиса» стал своевременной мерой, считает президент федерации мигрантов Вадим Коженов. Подписанный на днях документ освободил иностранцев от платы за патент, который нужен для работы в России.

Сейчас работодатель должен только уведомить соответствующие органы о заключении трудового договора, объяснил Коженов. А вот к предложению агентства стратегических инициатив (АСИ) приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России для получения льгот, он отнесся скептически.

«Вот прибежит какой-нибудь сумасшедший Навальный и будет говорить, что мигрантов кормят, а нашим есть нечего…Маловероятно, что инициатива пройдет именно в том виде, в котором она декларируется», — считает эксперт.

Коженов против пособий мигрантам лишь на основании их статуса, как это делают в странах Западной Европы. Но сейчас иностранцам просто негде работать. Многие еще могут себе позволить билеты на родину, но границы закрыты.

«На 8 апреля 8,5 процента мигрантов из выборки в 30 тысяч человек были без работы в крайне бедственном положении. Это очень много», — объясняет Коженов.

В Петербурге ситуация с мигрантами попроще, считает глава петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Они продолжают работать в отраслях с максимальной занятостью: в городе не остановлены стройки, крупные гипермаркеты продолжают работу, а на дорогах доминируют такси.

«Патенты, которые были выданы на 15 марта, их сейчас можно применять по всей стране, я думаю, что в Петербург может быть будут приезжать из других регионов, чтобы получить занятость», — считает Панов.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает указ президента правильным и своевременным. Положительно он оценил и инициативу АСИ: мигранты сейчас находятся в очень тяжелом положении, и бросать их нельзя.

«Я вспоминаю, как в годы Великой Отечественной войны народы Узбекистана, Таджикистана и Туркмении принимали наших эвакуированных граждан и делили с ними последнюю лепешку. Мы им тоже должны помочь», — заключил эксперт.

Рост криминальной активности обусловлен тем, что у людей нет денег на жизнь. Конечно, они будут искать возможности подработать, может быть, не всегда законно, поэтому своевременная помощь поможет избежать накала ситуации.

Джабаров уверен, что поддержка трудовых мигрантов не вызовет у россиян ксенофобию.

«Ментальность нашего народа – всегда помогать в трудную минуту своим братьям, соседям, друзьям. Думаю, что у большинства населения будет абсолютно правильное восприятие подобного шага.», — уверен сенатор.

Депутат Госдумы Олег Нилов назвал президентский указ «не самой нужной мерой». Он объяснил, что такая процедура все равно проходит очно: мигранту нужно приезжать в ФМС, стоять в огромных очередях, тем самым нарушая режим самоизоляции.

Нилов призвал перевести продление действия документов в режим онлайн. Депутат согласен, что потерявших работу мигрантов нельзя бросать на произвол судьбы. Их нужно снабдить питанием и поспособствовать возвращению на родину.

«Нужно создать специальный штаб, который будет искать тех, кто остался на обочине жизни. Кормить и поддерживать их надо, пока они не вернутся домой. Это надо сделать, не дожидаясь социальных последствий», — призвал парламентарий.

Глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов предложил решить проблему радикально - провести в России «миграционную амнистию» к годовщине Великой Победы.

«Я считаю, что нужно обязательно ввести пункт — полностью амнистировать всех нелегальных иностранцев, находящихся на территории РФ, и дать срок — скажем, три месяца — на их легализацию», — подчеркнул Баратов.

По его оценкам, на территории России живут порядка 2,5 миллиона нелегалов, некоторые из которых проживают в стране по 20 лет и рожают детей без документов.

«Мы выведем [их] из тени, из криминала, и оттого, что они будут “по-белому” работать, в бюджет РФ сразу пойдут миллиарды», — заявил представитель землячества.

Батанов считает, что ответственность за поддержку мигрантов должны нести обе страны — и родина, и Россия.