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Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
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 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
19:58   20 Апреля 2020
Сирия

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Боевики грабят сирийцев и разрушают инфраструктуру страны, а Анкара позволяет им устраивать беспредел на территории САР, утверждает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Протурецкие боевики оставляют без электричества местное население, открыто промышляют разбоем и грабежом, а народ Сирии ничего не может с этим сделать. Из-за действий террористов страдает инфраструктура САР, а восстанавливать ее попросту боятся, так как опасаются, что боевики вернутся и вновь все разграбят.

Не обошлось и без вмешательства Запада, который негативно отреагировал на предложения Сирии восстановить инфраструктуру и своими санкциями "задушил" все инвестиции, говорит Кошкин. Турция, которая контролирует боевиков, сейчас позволяет им буквально все: причина в том, что репутация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), возглавляемая террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) Анкару уже не волнует. Турция собирается создать новую армию в регионе, но из прежнего состава протурецких боевиков и сирийских наемников, пишет Федеральное агентство новостей.

Турция планирует, что новая армия позволит ей лучше контролировать террористов в Идлибе для выполнения своих задач. Никакого отличия между протурецкими группировками нет, так как состав остается прежним, да и цель тоже — получение денег с территорий САР любым путем.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #идлиб #турция

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