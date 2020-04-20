СМИ Европы отметили, что финансовой прочности РФ хватит для любого сценария

Россия усвоила урок 2014 года, когда финансовый кризис привел к почти полному исчерпанию валютных резервов и поставил многие компании на грань дефолта, поэтому теперь, шесть лет спустя, она оказалась гораздо лучше подготовлена к очередному кризису.

Об этом в понедельник пишет издание Business New Europe, ссылаясь на опубликованные Центробанком России данные по внешнему долгу на 1 апреля 2020 года.

«Уровень задолженности в очередной раз снизился и составил 450 миллиардов долларов. Поскольку золотовалютные резервы насчитывают около 560,6 миллиардов долларов (по состоянию на конец марта), даже после семипроцентного сокращения Россия по-прежнему располагает резервами, на 110 миллиардов долларов превышающими сумму задолженности», — говорится в сообщении Банка России.

Там же отмечается, что с начала текущего года Россия сократила свой внешний долг на 8,3 процента, то есть на 40,8 миллиарда долларов.

При этом издание сообщает, что еще в ходе кризиса 2014 года председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ввела плавающий курс рубля, что сейчас позволяет смягчить удар от резкого спада активности, вызванного эпидемией коронавируса в мире, а также от шокового падения цены на нефть. Обесценивание российской валюты в условиях «беспрецедентно тяжелого кризиса» позволит сберечь резервы Банка России, которые обеспечивают стабильность нашей экономики.

Как отметила глава ЦБ, подключение России к международным сервисам взаиморасчетов Euroclear и Clearstream позволило привлечь 40 миллиардов долларов иностранных инвестиций, вложенных зарубежными инвесторами в рублевые облигации Минфина РФ, что способствовало сокращению суммы госдолга России после переоценки.

В то же время, недавний обвал цен на нефть поставил под удар российский рынок облигаций – в течение марта иностранные инвесторы, поддавшись беспрецедентной панике из-за коронавируса, продали облигаций Министерства финансов России на 3,5 миллиарда долларов. Однако, по сравнению с оставшимся объемом инвестиций, сумма продаж не выглядит пугающей – сейчас в руках иностранных инвесторов остается примерно 31 процент всех облигаций Минфина РФ, при том, что до кризиса этот показатель держался на уровне 35 процентов.

«Тем не менее, несмотря на наихудшие параметры продажи активов, дополнительные гарантийные депозиты, полагающиеся в соответствии с изменившейся ситуацией, уже внесены, и при этом ни одна сколько-нибудь значительная компания не объявила о банкротстве, а российский рынок в целом оставался стабильным», — пишет издание.

О хорошей ситуации в РФ пишет и агентство Reuters, которое ссылаясь на «Сбербанк» отмечает, что предстоящие российским компаниям выплаты по долгам в иностранной валюте не окажут на курс рубля заметного влияния, как это было в 2014 году, так как сейчас сам уровень задолженности находится на весьма скромном уровне.

«Валовые платежи компаний и банков в апреле по обслуживанию внешнего долга оцениваются в 4,4 миллиарда долларов. Судя по заявлениям Центробанка, доля внутригрупповых платежей невысока, но, по их оценке, эти компании обладают достаточным запасом ликвидности в иностранной валюте» — приводит агентство заявление главного экономиста ING Wholesale Banking Дмитрия Долгина.

Также Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в начале апреля заверила, что, несмотря на возросший во всем мире спрос на доллары, на российском рынке присутствует достаточно ликвидности, и это подтверждает низкий уровень операций РЕПО – краткосрочного механизма, позволяющего банкам обменивать свои облигации на деньги в Центробанке.

«Спрос на дополнительную ликвидность в иностранной валюте, если он вдруг возникнет, может быть удовлетворен с помощью валютного свопа, который Центробанк предлагает ежедневно на рынке форекс. В случае необходимости, ЦБ будет также готов использовать уже опробованные ранее инструменты, особенно аукционы РЕПО в иностранной валюте», — сообщила Набиуллина.

В заключение издание Business New Europe подчеркивает, что у России сейчас «полно денег». Речь идет не только об огромных золотовалютных резервах, но и об очень хороших итогах первого квартала 2020 года – профит счета текущих операций значительно превысил ожидания, составив 21,7 миллиарда долларов.

О том, как российская финансовая система будет функционировать дальше, отмечает издание, прогнозировать сейчас сложно, так как многое зависит от уровня, на котором стабилизируется цена на нефть, а также от того, насколько глубокую рецессию вызовет пандемия.