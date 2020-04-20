Греция перехватила турецкие истребители вблизи ливийских границ

Греческие военнослужащие подтвердили заход турецких истребителей в воздушное пространство Греции и Ливии, пишут СМИ.

Эскадрилья истребителей F-16 Турции была перехвачена 11 греческими самолетами, передает ФАН сообщение военного командования Греции. Уточняется, что турецкие истребители направились в сторону Ливии через Средиземное море. Согласно предоставленной информации, в общей сложности в ливийское воздушное пространство проследовали 16 самолетов ВВС Турции. Нарушение воздушных границ Греции едва не спровоцировало боевые действия между греческими и турецкими истребителями.

По всей видимости самолеты Турции участвовали в военных маневрах по отработке удара по территории Ливии, о которых сообщал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари. Он уточнил, что Анкара готовится к полномасштабной наступательной операции в Ливии, что доказывается тренировками по нанесению ударов по позициям войск Хафтара с воздуха.