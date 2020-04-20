«Не время для красивых жестов». Депутаты оценили идею АСИ поддержать рублем мигрантов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило выплачивать трудовым мигрантам пособие по безработице. Из-за пандемии многие из них потеряли работу и не могут вернуться домой. «Политика Сегодня» узнала, как депутаты Госдумы и эксперты реагируют на новости о возможном уравнивании в правах мигрантов с гражданами РФ.

Письмо, подписанное гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Одна из инициатив — временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они смогли получать пособие по безработице. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уверен, что такое предложение организации «имеет под собой достаточное основание».

«Мы считаем, что правительство внимательно должно эту инициативу рассмотреть, определить, кто конкретно должен получить такую поддержку. И если необходимо, мы внесем соответствующие изменения в законодательство о занятости», — рассказал «Политике Сегодня» депутат Госдумы.

Политик также отметил, что материальную помощь необходимо оказать только тем мигрантам, которые не могут вернуться на родину. По мнению его коллеги Дмитрия Ионина, не время думать о «красивых шагах» и «перспективах с точки зрения трудовых ресурсов», когда в беде оказались россияне.

«Нашим гражданам требуется помощь в гораздо большем объеме, чем та, которую выделяет правительство, — убежден представитель фракции «Справедливая Россия». — По факту сегодня ситуация чрезвычайная, и в этой чрезвычайной ситуации помогать нужно гражданам России. Пусть гражданам Узбекистана помогает Узбекистан».

Депутат обеспокоен прогнозами о росте преступности в связи с отсутствием работы у мигрантов. Но уравнивание их в правах с россиянами называет не лучшим решением проблемы. Солидарна и КПРФ.

«Не надо никого приравнивать к гражданам Российской Федерации, создавать еще один конфликт», — считает коммунист Валерий Рашкин.

Рашкин убежден, что к нынешней ситуации с мигрантами привела политика кабмина Дмитрия Медведева: он сделал ставку на дешевую рабочую силу, но не позаботился о социальных гарантиях для иностранцев.

«Никто не думал, что когда-то это может "ойкнуться". Вот сейчас "ойкнулось"», — посетовал политик.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает обратить внимание на мировую практику — Россия и другие страны сами решают проблемы своих граждан, застрявших за рубежом.

«Мы в ЛДПР всегда стоим на позиции, что надо думать и помогать нашим гражданам. А если иностранные граждане остались без работы, то надо оказать максимальное содействие, чтобы они вернулись к себе на родину», — советует Нилов.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров назвал предложение АСИ по выплате пособия по безработице трудовым мигрантам «абсолютно верным».

«Они представляют определенную угрозу безопасности, поэтому им надо выплачивать это пособие, — аргументировал свою точку зрения Багдасаров. — Сейчас их как домой отправить, когда все границы закрыты? Когда будет такая возможность, конечно, можно будет отправлять».

Вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Андрей Бакланов поддержал эксперта, однако не во всем — помогать мигрантом нужно, но без уравнивания их с гражданами РФ.

«Изменение статуса — это путь, который связан с проведением большого количества законодательных процедур, а время сейчас, требующее быстрых решений», — объясняет эксперт.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев добавляет, что проблему решать нужно на двусторонней основе, замечая, что частичный вывоз мигрантов может положительно повлиять на ситуацию.

«Это не просто взять и выгнать отсюда, — рассуждает Евсеев. — Во-первых, должно быть продлено разрешение на приезд, если это нужно. А во-вторых, может быть, какие-то льготные кредиты этим государствам, потому что когда их вывозят возникает очень серьезная социальная проблема в тех государствах, куда они возвращаются».

По данным МВД на апрель 2020 года, в России легально числится 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Больше всего патентов на трудовую деятельность выдано гражданам Узбекистана — 1 миллион 14,5 тысячи.