КПРФ пытается привлечь к себе внимание, устраивая шумиху вокруг юбилея Ленина

Почтить память Владимира Ленина возложением цветов предлагают россиянам члены КПРФ. Мероприятие запланировано на 22 апреля, в 150-й день рождения вождя.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин считает оправданным нарушение режима самоизоляции, если возложение не будет носить массовый характер, а россияне будут соблюдать меры защиты.

Афонин и ряд членов партии намерены прийти к Мавзолею. Кроме того, депутат предлагает нести цветы и к другим памятникам Ленину. Членов КПРФ следует арестовать за подобное, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Действия коммунистов возмутительны, уверен политик.

Члены КПРФ могли бы предложить своим сторонникам почтить память Ленина дистанционно. Однако они все же громко настаивают на формальном жесте. Подобное говорит о том, что юбилей вождя им не так важен. Коммунистам в очередной раз хочется высказать свое несогласие с правительством и привлечь к себе внимание, отмечает Nation News.

COVID-19 не так опасен для людей, как действия государства по борьбе с ним, считает КПРФ. Многих россиян убьет кризисная безработица, так как государство в первую очередь намерено поддержать бизнес, пишет официальный печатный орган партии газета "Правда".

Коммунисты всячески игнорируют тот факт, что если дать предприятиям исчезнуть без господдержки, многие россияне лишатся источника заработка. В целом риторика КПРФ и либералов, высказывающихся о пандемии, схожа. Однако либералы требуют сменить власть и отправить всех в отставку. А КПРФ выражает надежду на возрождение "красной идеи", но действия коммунистов лишь дискредитируют подобную инициативу.