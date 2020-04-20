Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

Google нарушает свободу слова, блокируя аккаунты пророссийских изданий, утверждает летчик-космонавт, депутат ГД VII созыва Елена Серова.

Серова прокомментировала блокировку Федерального агентства новостей, сказав, что упреки со стороны Google надуманны и не соответствуют действительности.

Депутат призывает компетентные органы РФ разобраться в этом вопросе, а также считает, что Google желательно извиниться перед ФАН и разблокировать аккаунты издания. По ее мнению, Google, как и большинство западных площадок, блокирует только пророссийские издания, которые говорят правду, а антироссийские СМИ почему-то остаются без внимания и продолжают распространять фейки на территории РФ.

Серова считает, что в России компании должны работать по законам РФ, а не по личному русофобскому настроению. Также им нельзя позволять все, что им вздумается. Она обратила внимание на либеральные СМИ, которые активно спонсируются Западом и создают антироссийские настроения в обществе — такие масс-медиа тоже должны быть признаны иноагентами, а не обходить законы России.