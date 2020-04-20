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19:00   20 Апреля 2020
Политика

Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

Google нарушает свободу слова, блокируя аккаунты пророссийских изданий, утверждает летчик-космонавт, депутат ГД VII созыва Елена Серова.

Серова прокомментировала блокировку Федерального агентства новостей, сказав, что упреки со стороны Google надуманны и не соответствуют действительности.

Депутат призывает компетентные органы РФ разобраться в этом вопросе, а также считает, что Google желательно извиниться перед ФАН и разблокировать аккаунты издания. По ее мнению, Google, как и большинство западных площадок, блокирует только пророссийские издания, которые говорят правду, а антироссийские СМИ почему-то остаются без внимания и продолжают распространять фейки на территории РФ.

Серова считает, что в России компании должны работать по законам РФ, а не по личному русофобскому настроению. Также им нельзя позволять все, что им вздумается. Она обратила внимание на либеральные СМИ, которые активно спонсируются Западом и создают антироссийские настроения в обществе — такие масс-медиа тоже должны быть признаны иноагентами, а не обходить законы России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#google #блокировка

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