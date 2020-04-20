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18:49   20 Апреля 2020
Общество

Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления

Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления

Обмеление Волги продолжается уже не один десяток лет. Власти России намерены воспрепятствовать этому процессу, завершив еще советский проект по возведению Волжского каскада. Однако это оказалось невыгодно частному предприятию из Нижнего Новгорода.

Проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла способен не только нормализовать ежегодно ухудшающуюся судоходность реки, но и дать возможность речной рыбе восстановить популяцию. Тем не менее у проекта нашлись противники среди жителей ближайших населенных пунктов, пишет Федеральное агентство новостей.

Одним из центров "сопротивления" стал город Балахна, расположенный на берегу Волги. Горожане заявляют, что восстановление полноводности реки приведет к затоплению населенного пункта. Также их поддерживают местные экологи. Активисты регулярно собираются в доме культуры "Волга", имеющим общие коммуникации с одноименным частным целлюлозно-бумажным комбинатом.

Предприятие также замкнуло на себя электросети, городской водоканал, очистные сооружения и Нижегородскую ГРЭС. Часть инфраструктуры АО "Волга" находится на берегу, и, по утверждению менеджеров, пострадает в случае восстановления реки. Однако по официальным данным, предприятие еще в восьмидесятых годах получило средства для адаптации сооружений к подъему уровня воды. По мнению журналистов ФАН, значительное влияние ЦБК "Волга" на местную экономику развязало руки руководству компании, решившему установить свои правила и в политической жизни региона.

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Автор: Илья Романович
#волга

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