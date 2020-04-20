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18:29   20 Апреля 2020
Россия

Массовый вывоз трупов с COVID-19 из Больницы в Крылатском оказался фейком

Массовый вывоз трупов с COVID-19 из Больницы в Крылатском оказался фейком

Столичный Следком возбудил уголовное дело по факту нового фейка о коронавирусе. В Сети ранее появилась ложная информация, что из больницы в Крылатском массово увозят зараженные COVID-19 трупы. Власти эти данные опровергли.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту нового сетевого фейка о распространении коронавирусной инфекции. В интернете ранее была найдена статья, в которой говорилось, что из больницы в московском районе Крылатское якобы вывозятся трупы зараженных COVID-19 людей. 

Как сообщила РИА Новости старший помощник главы столичного управления СКР Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации. Она отметила, что московские власти опровергли данные о вывозе трупов.

Ранее "Политика сегодня" сообщала, что модераторы социальной сети "ВКонтакте" только в апреле заблокировали более 800 тысяч страниц и пабликов, распространявших ложную информацию о коронавирусе.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #уголовное дело #фейк #COVID-19

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