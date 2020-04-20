Путин и Мадуро обсудили по телефону коронавирус и сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом и сделку ОПЕК+, об этом сообщили в Кремле.

Лидеры стран поговорили о мерах борьбы с коронавирусом: венесуэльский лидер поблагодарил Путина за помощь, и главы государств договорились взаимодействовать на уровне министерств здравоохранения. Путин и Мадуро отметили важность заключенного недавно соглашения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, а также обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран в экономике.

Путин подчеркнул, что поддерживает усилия Мадуро по решению внутренних разногласий в стране с помощью дипломатичного диалога.