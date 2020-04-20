Жители Владикавказа поставили под угрозу родных незаконной акцией во время самоизоляции

Недовольные установленным режимом самоизоляции жители Владикавказа вышли на улицы вопреки предписаниям властей и Всемирной организации здравоохранения.

Несанкционированный митинг начали владикавказцы. Люди собрались на площади Свободы в столице Северной Осетии. На этой же площади располагается здание правительства республики. Охрану правопорядка обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, здание правительства находится в оцеплении ОМОНа. По информации государственной телерадиокомпании "Алания", глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров вышел к недовольным гражданам и призвал их к соблюдению порядка и режима самоизоляции.

Политолог Юрий Самонкин ранее напомнил об ответственности, которую могут понести участники незаконных митингов в зарубежных странах. По мнению эксперта, санкции в отношении нарушителей закона должны включать в себя не только административное, но и уголовное наказание.