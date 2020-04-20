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17:56   20 Апреля 2020
Общество

Жители Владикавказа поставили под угрозу родных незаконной акцией во время самоизоляции

Жители Владикавказа поставили под угрозу родных незаконной акцией во время самоизоляции

Недовольные установленным режимом самоизоляции жители Владикавказа вышли на улицы вопреки предписаниям властей и Всемирной организации здравоохранения.

Несанкционированный митинг начали владикавказцы. Люди собрались на площади Свободы в столице Северной Осетии. На этой же площади располагается здание правительства республики. Охрану правопорядка обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, здание правительства находится в оцеплении ОМОНа. По информации государственной телерадиокомпании "Алания", глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров вышел к недовольным гражданам и призвал их к соблюдению порядка и режима самоизоляции.

Политолог Юрий Самонкин ранее напомнил об ответственности, которую могут понести участники незаконных митингов в зарубежных странах. По мнению эксперта, санкции в отношении нарушителей закона должны включать в себя не только административное, но и уголовное наказание.

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Автор: Василий Пименов
#митинг #северная осетия #битаров

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