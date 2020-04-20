Ситуация с газом в Европе дала РФ время на достройку «Северного потока – 2»

Российский газовый проект «Северный поток – 2» рассчитан на десятилетия, поэтому задержка на полгода в ходе его строительства не имеет никакого значения.

Такое мнение в беседе с информационным порталом Baltnews высказал ведущий эксперт ФНЭБ (Фонда национальной энергетической безопасности) Станислав Митрахович.

По словам эксперта, газовые хранилища Европе заполнены, поэтому у России есть запас времени, чтобы спокойно достроить «Северный поток – 2». Тем более, у нашей страны есть и другие каналы поставок голубого топлива в регион – в декабре 2019 года Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.

«Скорее всего, это (достройка газопровода "Северный поток – 2") потребует дополнительного времени, но, поскольку проект рассчитан на десятилетия, этот условный срок задержки на полгода или несколько месяцев никакого влияния не играет», — отметил энергетик.

По словам Митраховича, крайне сложно предположить, что данный проект может быть свернут в шаге от его завершения, учитывая, какой большой объем работ уже выполнен и сколько денег в него вложено.

«Проблемы с тем, чтобы доставить газ в Европу здесь и сейчас в ближайшие месяцы, нет. Поэтому у России есть время, чтобы спокойно проект "Северный поток–2" достроить», — подчеркнул эксперт

Напомним, в конце 2019 года США ввели экономические санкции против российских газовых проектов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Давление Вашингтона привело к тому, что работавшая на строительстве газопровода швейцарская компания Allseas отозвала свои суда-трубоукладчики из района прокладки нитки трубопровода в Балтийском море. По мнению экспертов, компания «Газпром» собирается привлечь к прокладке оставшегося участка по дну Балтийского моря, протяженность которого составляет около 150 километров, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».