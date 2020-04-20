Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
КПРФ пытается привлечь к себе внимание, устраивая шумиху вокруг юбилея Ленина

КПРФ пытается привлечь к себе внимание, устраивая шумиху вокруг юбилея Ленина

 Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления

Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления
Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

 Белоруссия проведет парад в честь Победы 9 мая, несмотря на коронавирус

Белоруссия проведет парад в честь Победы 9 мая, несмотря на коронавирус
Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

 Ученые из США и КНР: переболевшие COVID-19 обречены на пожизненные проблемы со здоровьем

Ученые из США и КНР: переболевшие COVID-19 обречены на пожизненные проблемы со здоровьем
КПРФ пытается привлечь к себе внимание, устраивая шумиху вокруг юбилея Ленина

КПРФ пытается привлечь к себе внимание, устраивая шумиху вокруг юбилея Ленина

 Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления

Частная компания саботирует госпроект по защите Волги от обмеления
Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

Серова назвала надуманными нарушения правил, которые Google приписывает ФАН

 Белоруссия проведет парад в честь Победы 9 мая, несмотря на коронавирус

Белоруссия проведет парад в честь Победы 9 мая, несмотря на коронавирус
Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

 Ученые из США и КНР: переболевшие COVID-19 обречены на пожизненные проблемы со здоровьем

Ученые из США и КНР: переболевшие COVID-19 обречены на пожизненные проблемы со здоровьем
18:31   20 Апреля 2020
Россия

Ситуация с газом в Европе дала РФ время на достройку «Северного потока – 2»

Ситуация с газом в Европе дала РФ время на достройку «Северного потока – 2»

Российский газовый проект «Северный поток – 2» рассчитан на десятилетия, поэтому задержка на полгода в ходе его строительства не имеет никакого значения.

Такое мнение в беседе с информационным порталом Baltnews высказал ведущий эксперт ФНЭБ (Фонда национальной энергетической безопасности) Станислав Митрахович.

По словам эксперта, газовые хранилища Европе заполнены, поэтому у России есть запас времени, чтобы спокойно достроить «Северный поток – 2». Тем более, у нашей страны есть и другие каналы поставок голубого топлива в регион – в декабре 2019 года Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.

«Скорее всего, это (достройка газопровода "Северный поток – 2") потребует дополнительного времени, но, поскольку проект рассчитан на десятилетия, этот условный срок задержки на полгода или несколько месяцев никакого влияния не играет», — отметил энергетик.

По словам Митраховича, крайне сложно предположить, что данный проект может быть свернут в шаге от его завершения, учитывая, какой большой объем работ уже выполнен и сколько денег в него вложено.

«Проблемы с тем, чтобы доставить газ в Европу здесь и сейчас в ближайшие месяцы, нет. Поэтому у России есть время, чтобы спокойно проект "Северный поток–2" достроить», — подчеркнул эксперт

Ситуация с газом в Европе дала РФ время на достройку «Северного потока – 2»

Напомним, в конце 2019 года США ввели экономические санкции против российских газовых проектов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Давление Вашингтона привело к тому, что работавшая на строительстве газопровода швейцарская компания Allseas отозвала свои суда-трубоукладчики из района прокладки нитки трубопровода в Балтийском море. По мнению экспертов, компания «Газпром» собирается привлечь к прокладке оставшегося участка по дну Балтийского моря, протяженность которого составляет около 150 километров, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #европа #экономика #газ #строительство #весь мир #газопровод #энергетика #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...