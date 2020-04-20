Работа Короткова в "Новой газете" характеризует издание не лучшим образом

Сотрудничество журналиста Дениса Короткова с "Новой газетой" не лучшим образом характеризует это издание, считает главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал, посвященный журналисту "Новой" Денису Короткову. Корреспонденты выяснили, что Коротков помогал решать вопросы петербургскому криминалитету. Он пытал одних бандитов, чтобы угодить другим. Так, в октябре 1997 года Коротков остановил машину, в которой ехал украинец Иван Ковбан. Этот мужчина "перешел дорогу" уроженцам Кавказа, занимавшимся криминалом во Фрунзенском районе Петербурга. На следующий день друзья украинца обнаружили его в больнице. У него были сломаны ребра.

Позже выяснилось, что Ивана Ковбана избили в отделении милиции по Фрунзенскому району. А Денис Коротков несколько раз выстрелил ему в ноги. В результате мужчина остался инвалидом. Как отмечает ФАН, Короткова наняли, чтобы запугивать тех, кто враждовал с кавказцами и грузинами. Сейчас же журналист пишет о нарушающих закон правоохранителях.

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко в беседе с Nation News отметил, что Денис Коротков нашел себя в "Новой". По мнению собеседника издания, "Новая газета" со всеми "своими помоями, которые она выливает на страну", оказалась именно тем местом, где такие люди, как журналист Коротков, очень нужны. Удивляться тут нечему, считает Руслан Осташко.