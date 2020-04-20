Джабаров оценил действия Су-35, перехватившего самолет-разведчик США

Истребитель Су-35 из состава ВКС РФ совершил двойной перехват самолета-разведчика США, приблизившегося к границам России. В Пентагоне заявили об опасном проведении маневра. Событие прокомментировал член Совфеда Владимир Джабаров.

Джабаров отметил, что, по информации российского Минобороны, Су-35 действовал в соответствии с нормами международного воздушного пространства. Поэтому нарушений со стороны РФ нет, сообщил телеканал "360".

Парламентарий также задался вопросами относительно того, что могло понадобиться американским военным у российских границ. По мнению Джабарова, в период пандемии коронавирусной инфекции можно обойтись без подобных действий.