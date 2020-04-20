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17:22   20 Апреля 2020
Россия

«Пресс-служба» представила курс по управлению репутацией в Сети

«Пресс-служба» представила курс по управлению репутацией в Сети

Онлайн-курс «Управление репутацией в интернете и работа с негативом» от журнала «Пресс-служба» стартует 24 апреля. Спикер расскажет, как победить хейтеров и троллей в Сети, и объяснит, что делать с отзывами недовольных клиентов.

Автором и лектором курса выступает Тимур Асланов — главный редактор журнала «Пресс-служба» и эксперт в области эффективных коммуникаций и PR. В его программе:

  • Стратегия работы с репутацией в Сети;
  • Самостоятельный аудит репутации;
  • Работа с негативными отзывами в Сети;
  • Импульсивный негатив, троллинг и черный PR;
  • Тональность общения с аудиторией в соцсетях и борьба за лояльность.

«Пресс-служба» представила курс по управлению репутацией в Сети

Участники разберут эти и другие темы на 12 онлайн-уроках продолжительностью по полтора часа. Теоретическая часть на курсе тесно связана с практикой — разбором кейсов, упражнениями, мозговыми штурмами.

Узнать подробнее и записаться на онлайн-курс можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Анна Манц
#интернет #репутация #пресс-служба #онлайн-курс

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