«Пресс-служба» представила курс по управлению репутацией в Сети

Онлайн-курс «Управление репутацией в интернете и работа с негативом» от журнала «Пресс-служба» стартует 24 апреля. Спикер расскажет, как победить хейтеров и троллей в Сети, и объяснит, что делать с отзывами недовольных клиентов.

Автором и лектором курса выступает Тимур Асланов — главный редактор журнала «Пресс-служба» и эксперт в области эффективных коммуникаций и PR. В его программе:

Стратегия работы с репутацией в Сети;

Самостоятельный аудит репутации;

Работа с негативными отзывами в Сети;

Импульсивный негатив, троллинг и черный PR;

Тональность общения с аудиторией в соцсетях и борьба за лояльность.

Участники разберут эти и другие темы на 12 онлайн-уроках продолжительностью по полтора часа. Теоретическая часть на курсе тесно связана с практикой — разбором кейсов, упражнениями, мозговыми штурмами.

Узнать подробнее и записаться на онлайн-курс можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.