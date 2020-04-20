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17:01   20 Апреля 2020
Политика

Депутат от КПРФ Тарасов повез свою помощницу на отдых за бюджетные деньги

Депутат от КПРФ Тарасов повез свою помощницу на отдых за бюджетные деньги

Депутат от коммунистической партии Павел Тарасов отправился со своей помощницей на отдых. За это девушка получила зарплату и премию из бюджета страны. Остается ждать, когда народный избранник ответит на вопрос о доходе своей "боевой подруги".

Как сообщает Telegram-канал "Кремлевская прачка" помощница коммуниста Тарасова в ноябре прошлого года получила премию в размере 653 тысяч рублей. Известно, что помощница депутата является его гражданской супругой. Однако от самого коммуниста никаких комментариев по этому поводу не поступало. 

Ранее "Политика сегодня" сообщала, что депутаты от КПРФ в московском парламенте урезают зарплату своим помощникам для того, чтобы отдохнуть в Дубае. 

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Автор: Юлия Яковлева
#кпрф #воровство #тарасов #любовница

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