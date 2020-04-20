Депутат от КПРФ Тарасов повез свою помощницу на отдых за бюджетные деньги

Депутат от коммунистической партии Павел Тарасов отправился со своей помощницей на отдых. За это девушка получила зарплату и премию из бюджета страны. Остается ждать, когда народный избранник ответит на вопрос о доходе своей "боевой подруги".

Как сообщает Telegram-канал "Кремлевская прачка" помощница коммуниста Тарасова в ноябре прошлого года получила премию в размере 653 тысяч рублей. Известно, что помощница депутата является его гражданской супругой. Однако от самого коммуниста никаких комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее "Политика сегодня" сообщала, что депутаты от КПРФ в московском парламенте урезают зарплату своим помощникам для того, чтобы отдохнуть в Дубае.