Политолог назвал сближение Су-35 с американским Р-8А рядовой ситуацией

Подобные сближения самолетов, как в случае с российским истребителем Су-35 и американским Р-8А, являются рядовой ситуацией, считает политолог Сергей Михеев.

По мнению политолога, ничего необычного в этом инциденте нет. Американцы уведомлены о том, что российские самолеты действуют в сирийской зоне, передает телеканал "360".

Он заявил, что американский Р-8А проводил разведывательную операцию в воздухе в момент сближения истребителей, что могло повлечь за собой нарушение российско-сирийских интересов. По этой причине Су-35 вынудил его изменить курс.