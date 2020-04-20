Депутат Швыткин прокомментировал маневр Су-35 у американского «Посейдона»

Россия вновь показала США недостатки их ВВС - российский Су-35 сблизился с патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon. Все действия истребителя РФ предпринимались в соответствии с международным правом, рассказал Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

За последние четыре дня российский истребитель уже в четвертый раз перехватывает американский самолет-разведчик. Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра - прим. ред.) от «Посейдона» США, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США:

«19 апреля 2020 года самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный».

Американские военные заявляют, что российский Су-35 слишком близко подлетел к патрульному противолодочному самолету. Действия истребителя привели к выхлопу реактивного двигателя американского «Посейдона» и поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.

Швыткин уверен, что пилот российского истребителя действовал в соответствии со всеми международными нормами.

«Они не нарушили общепринятые правила. Странам блока НАТО, в частности Соединенным Штатам, нужно меньше барражировать вблизи каких-либо государств, в том числе и нашего. Нужно не мускулами играть, а заниматься делом. <…> Мы в очередной раз открыли глаза им на свои тактико-технические характеристики. Но еще раз — мы соблюдаем все нормы международного права в воздушном пространстве», — отметил политик.

По словам Швыткина, российские самолеты во много раз превосходят западные аналоги по скорости и маневренности. Заявление ведомства США о «непрофессионализме» депутат назвал «откровенным нытьем».

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич отмечал, что США не могут больше ничего сделать кроме того, как «поднимать визг» вокруг ситуации с пролетом российского Су-35. Россия не раз подчеркивала, что все полеты нашей авиации проходят в строгом соответствии с международными нормами по использованию воздушного пространства.