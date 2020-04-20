Самонкин призвал через СМИ говорить о важности ограничительных мер в период пандемии

Российские политики должны помнить, что во многих западных странах виновные за нарушение правил проведения массовых беспорядков могут сесть в тюрьму. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

2000 американцев вышли в городе Олимпия протестовать, требуя от правительства отменить ограничения по самоизоляции. И это несмотря на то, что в штате Вашингтон губернатор издал указ, который запрещает любые массовые собрания с участием более 50 человек.

Как рассказал журналистам издания Nation News президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, американцы устали от пандемии. В целом ситуация показывает слабость правительства и системы здравоохранения перед коронавирусом. Ведь сейчас США занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся в результате заражения COVID-19. Самонкин уверен, что российским политикам не следует брать пример с американцев, а Роскомнадзор должен контролировать выполнение в России режима повышенной готовности.

Как сообщает "Царьград", в Госдуме оценили новые высказывания президента США по поводу пандемии коронавируса.