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16:34   20 Апреля 2020
Политика

Самонкин призвал через СМИ говорить о важности ограничительных мер в период пандемии

Самонкин призвал через СМИ говорить о важности ограничительных мер в период пандемии

Российские политики должны помнить, что во многих западных странах виновные за нарушение правил проведения массовых беспорядков могут сесть в тюрьму. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

2000 американцев вышли в городе Олимпия протестовать, требуя от правительства отменить ограничения по самоизоляции. И это несмотря на то, что в штате Вашингтон губернатор издал указ, который запрещает любые массовые собрания с участием более 50 человек.   

Как рассказал журналистам издания Nation News президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, американцы устали от пандемии. В целом ситуация показывает слабость правительства и системы здравоохранения перед коронавирусом. Ведь сейчас США занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся в результате заражения COVID-19. Самонкин уверен, что российским политикам не следует брать пример с американцев, а Роскомнадзор должен контролировать выполнение в России режима повышенной готовности.

Как сообщает "Царьград", в Госдуме оценили новые высказывания президента США по поводу пандемии коронавируса. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #коронавирус

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