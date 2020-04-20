Испытание Россией ракеты «Нудоль» сводит на нет стратегическое преимущество США

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал изданию «Экономика Сегодня», что разгон ракеты «Нудоль» до гиперзвуковой скорости показывает успех Минобороны РФ в военном противостоянии с Западом.

На космодроме «Плесецк» в Коми прошли испытания противоспутниковой А-235 – российские военные разогнали ракету до гиперзвуковой скорости. Боеголовка двигалась со скоростью около семи километров в секунду, ее можно было увидеть в небе даже с расстояния в 500 километров, сообщают военные.

Стоит отметить, что изначально информация об испытаниях стала известна благодаря американскому военному ведомству. Жители поселков Кебанъель, Жешарт Усть-Вымского района и Югыдъяг Усть-Куломского района в Республике Коми говорили об огненном шаре, который они видел и в небе. Указанный населенные пункты находятся в 500 километрах от космодрома, на котором проводились испытания.

В США со страхом начали говорить о том, что Россия испытала «противоспутниковую ракету».

«Нашим "заокеанским партнерам" всегда не нравится, когда Россия укрепляет свою обороноспособность, оттого они и разражаются всякий раз обвинениями. Меж тем ракета "Нудоль" не является полноценным противоспутниковым оружием – это система перехвата стратегических ракет, которыми могут быть атакованы столица и ее экономический район. Этот регион защищен особо, так как является командным центром и стратегически важным районом страны», — отметил эксперт.

По словам Литовкина, Вашингтон чувствует, что теряет свое стратегическое преимущество, поэтому вынужден говорить о том, что Россия якобы создает «супероружие». В теме испытаний Вашингтон подменил понятия, чтобы вновь выставить Россию агрессором, захватчиком и врагом демократии.

Комплекс А-235 «Нудоль» – это следующий шаг в развитии системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Сейчас она покрывает Центральный промышленный район и столицу. Это один из самых секретных проектов российской оборонной промышленности.

Из того, что известно о комплексе – он может поражать цели на расстоянии около полутора тысяч километров. Скорость ракет достигает десяти чисел Маха. Главная задача гиперзвуковой ракетной системы «Нудоль» — уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на подлетных траекториях.

Минобороны не зря закрепили за ракетой статус защитницы Москвы – комплекс полностью автоматизирован. Человек не участвует в обнаружении цели, ее захвате и наведении противоракет. Обязанность оператора – дать разрешение на пуск снарядов. Система в состоянии отличить настоящие боеголовки от ложных целей.

В целом, в систему противоракетной обороны входят также системы С-300, С-350, С-400. Все составляющие отвечают за перехват самых различных ракет на любой дальности и высоте. В целом система представляет из себя непробиваемый щит ракетной обороны, аналогов которого нет ни у одной страны в мире, добавил Литовкин.

Система противоспутникового перехвата – так окрестили «Нудоль» западные СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне. По их мнению, комплекс направлен на уничтожение аппаратов для орбитальной фотосъемки, коммуникационных спутников и иных космических объектов. В США опасаются, что российский комплекс может сильно осложнить попытки американцев милитаризировать космическое пространство.

Президент США Дональд Трамп в конце 2019 года объявил о создании Космических войск в США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союз хочет признать космос своей новой оперативной сферой. Господин Трамп обратил внимание, что командование США будет развивать не только оборонные, но и наступательные возможности.

«Американцы обвиняют Россию в милитаризации космоса, хотя Москва никогда таких планов не декларировала. Наоборот, РФ и Китай не раз выступали с инициативой в ООН о принятии всемирной декларации об отказе от развития оружия в космосе. И первыми, кто выступает против, всякий раз становятся США. Они уже имеют опыт вывода боевого корабля на орбиту и его испытаний и не оставляют планов развивать это направление», — заявил Литовкин.

Помимо «Нудоли» у России есть и другие наработки в этом направлении. Все это – результат агрессивной политики Соединенных Штатов, уверен полковник в отставке.