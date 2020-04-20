Ученые из США и КНР: переболевшие COVID-19 обречены на пожизненные проблемы со здоровьем

Человек, переболевший коронавирусом, обречен на пожизненные проблемы со здоровьем. Такого мнения придерживается кардиолог Йельского университета (США) Харлан Крумголц, пишет The Jerusalem Post.

По его словам, вирус радикально поражает не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг, губительное воздействие оказывает на эндокринную систему.

Врач из Гонконга Оуэн Цанг Такинь солидарен с американским коллегой в том, что человек не сможет считаться полностью здоровым после перенесенного COVID-19. Главным образом страдает дыхательная система. Последствия болезни могут проявляться минимум 15 лет после заболевания.

По состоянию на 20 апреля, в мире насчитывается более 2 миллионов 403 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. Умерло 155 788 человек, поправились - 620 696 человек.