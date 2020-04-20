Сенатор Клинцевич: США теряют позиции в инфовойне против России

Информационная война Запада против России продолжается и в будущем будет только набирать обороты, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Американская компания Google в ночь на 17 апреля заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и YouTube-канал. Тысячи репортажей и документальных фильмов агентства уничтожены. Представители компании заявили, что ФАН "нарушил правила", однако конкретные причины блокировки не назвали.

Сейчас руководство ФАН обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Генпрокуратуру РФ, в Госдуму, в Минсвязи и другие ведомства. В ФАН отмечают, что редакция не нарушала правила и требуют от руководства Google разблокировать аккаунты информационного агентства.

Франц Клинцевич заявил, что незаконные действия Google являются новым проявлением "информационной войны Запада против России". По его мнению, причиной блокировки аккаунтов стала профессиональная деятельность журналистов, так как компания Google в первую очередь следует указаниям правительства США и военных. Сенатор отметил, что система работы ФАН вызывает у руководителей западных стран раздражение.

Кроме Федерального агентства новостней блокировке в будущем могут подвергнуться и другие патриотические СМИ страны. Власти РФ должны принять все усилия, чтобы на всех мировых площадках заявлять о недопустимости политической цензуры в отношении СМИ, отметил Клинцевич.

"Просто ФАН перешел дорогу каким-то влиятельным людям в правительстве США, ФАН эффективно дает новости, а это вызывает у Вашингтона крайнюю озабоченность и беспокойство", — прокомментировал Клинцевич.

25 марта американская корпорация заблокировала аккаунт НТВ с видео обращения президента РФ Владимира Путина. Однако затем Google признал ошибочной блокировку выступления Путина на YouTube. Доступ к ролику восстановлен.