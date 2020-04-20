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16:09   20 Апреля 2020
Общество

Медики первыми получат вакцину от коронавируса

Медики первыми получат вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин поддержал идею сначала обеспечить вакциной от COVID-19 врачей, когда она появится.

Такое заявление прозвучало во время совещания в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. В первую очередь направить врачам вакцину предложила заведующая научно-клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова.

Путин уточнил, что предложение действительно верное, так как медики сейчас находятся на передовой, и им обязательно нужны защита от заболевания, с которым они ведут активную борьбу.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #вакцина #коронавирус

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