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16:01   20 Апреля 2020
Россия

Путин готов выделить дополнительные деньги на вакцину от COVID-19

Путин готов выделить дополнительные деньги на вакцину от COVID-19

Дополнительные ресурсы на производство и доставку вакцины от коронавируса будут выделены при необходимости, заявил президент России Владимир Путин.

Во время совещания российскому лидеру сообщили о приблизительных сроках создания лекарства от COVID-19, испытаниях вакцины на животных, а также деньгах, которые будут нужны для налаживания производства. Путин подчеркнул, что власти РФ намерены активно содействовать и помогать специалистам, которые разрабатывают лекарство от коронавируса. При необходимости российские власти готовы выделить дополнительные средства и ресурсы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #вакцина #коронавирус

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