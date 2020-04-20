Дополнительные ресурсы на производство и доставку вакцины от коронавируса будут выделены при необходимости, заявил президент России Владимир Путин.

Во время совещания российскому лидеру сообщили о приблизительных сроках создания лекарства от COVID-19, испытаниях вакцины на животных, а также деньгах, которые будут нужны для налаживания производства. Путин подчеркнул, что власти РФ намерены активно содействовать и помогать специалистам, которые разрабатывают лекарство от коронавируса. При необходимости российские власти готовы выделить дополнительные средства и ресурсы.