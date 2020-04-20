Белоруссия проведет парад в честь Победы 9 мая, несмотря на коронавирус

По данным оборонительного ведомства, ситуация в Белоруссии позволяет провести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы. Об этом стало известно в понедельник, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Белоруссия продолжает подготовку к параду. Страна задействует 185 единиц техники. Президент Белоруссии Александра Лукашенко 27 марта заявил, что страна не планирует отменять торжественные празднования в честь 75-летия Победы из-за ситуации с коронавирусом.