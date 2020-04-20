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15:53   20 Апреля 2020
Общество

Депутат Милонов: Коротков — негодяй, и об этом должны узнать все

Депутат Милонов: Коротков — негодяй, и об этом должны узнать все

Милонов уверен, что совершенные Коротковым действия опозорили всех правоохранителей. Депутат Госдумы напомнил о необходимости соблюдения закона.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился своим мнением об опубликованном журналистском расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) в отношении преступного прошлого журналиста "Новой газеты". Депутат упомянул, что Следственному комитету РФ следует присмотреться к фактам опубликованного расследования.

Журналисты ФАН опубликовали результаты уникального расследования с упоминанием фактов бандитского прошлого Дениса Короткова. Авторы поделились всеми ужасами деятельности бывшего правоохранителя.

Милонов считает важным соблюдение закона и уверен в объяснении своей позиции. Если имеется факт преступной деятельности, то СК РФ должен разобраться в произошедшем, подчеркнул политик в интервью "Слово и Дело".

Депутат упомянул, что журналист и экс-полицейский унизил и оскорбил своим неподобающим поведением всех правоохранителей. Если гражданин являлся плохим сотрудником органов, то об этом должны знать все, заверил Виталий Милонов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#расследование #милонов #коротков

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