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15:53   20 Апреля 2020
Политика

Рыбаков пытается дискредитировать предстоящее голосование по поправкам к Конституции

Рыбаков пытается дискредитировать предстоящее голосование по поправкам к Конституции

Партия "Яблоко" спекулирует на теме пандемии COVID-19, планируя сорвать всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, пишут СМИ.

Как передает ФАН, председатель партии Николай Рыбаков разослал главам российских регионов требование перечислить средства, выделенные на проведение голосования, на нужды медицины, а также гражданам. "Яблоко" считает, якобы траты на плебисцит являются нецелесообразными в нынешних условиях распространения коронавируса.

Примечательно, что ранее, до пандемии COVID-19, "яблочники" упорно твердили о "неконституционности" голосования. В марте, когда началось распространение инфекции в РФ, они утверждали, что власти якобы готовы "жертвовать" здоровьем граждан ради плебисцита, однако перенос мероприятия перечеркнул доводы партии.

Теперь же руководитель непопулярного в России "Яблока", возомнив себя председателем правительства, требует от региональных властей нарушить законное право на материальное содействие подготовке проведению голосования. Также Рыбаков предлагает правительству игнорировать желание граждан, заинтересованных в проведении референдума.

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Автор: Юлия Яковлева
#референдум #яблоко #рыбаков #коронавирус #COVID-19

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