Рыбаков пытается дискредитировать предстоящее голосование по поправкам к Конституции

Партия "Яблоко" спекулирует на теме пандемии COVID-19, планируя сорвать всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, пишут СМИ.

Как передает ФАН, председатель партии Николай Рыбаков разослал главам российских регионов требование перечислить средства, выделенные на проведение голосования, на нужды медицины, а также гражданам. "Яблоко" считает, якобы траты на плебисцит являются нецелесообразными в нынешних условиях распространения коронавируса.

Примечательно, что ранее, до пандемии COVID-19, "яблочники" упорно твердили о "неконституционности" голосования. В марте, когда началось распространение инфекции в РФ, они утверждали, что власти якобы готовы "жертвовать" здоровьем граждан ради плебисцита, однако перенос мероприятия перечеркнул доводы партии.

Теперь же руководитель непопулярного в России "Яблока", возомнив себя председателем правительства, требует от региональных властей нарушить законное право на материальное содействие подготовке проведению голосования. Также Рыбаков предлагает правительству игнорировать желание граждан, заинтересованных в проведении референдума.