Переименование площади, где находится посольство РФ в Чехии, привлекло внимание главы признанного иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Чешские власти в феврале 2020-го переименовали площадь, где находится российское посольство. Ей дали имя Бориса Немцова. Алексей Навальный поинтересовался, почему посольству РФ "стыдно" находится на площади, названной в честь "трагически погибшего российского гражданина". Хотя Немцова так назвать нельзя, и Навальному это известно.

Сотрудничество Немцова с Западом

Запад уважительно относится к памяти о Немцове, так как представитель "оппозиции" отрабатывал выгодную ему повестку. Борис Немцов тесно сотрудничал с влиятельными американцами и европейцами. После дефолта 1998 года он поддерживал тесные контакты с властями США, встречаясь с американскими политиками.

Кроме того, Немцов организовал свой политический блок "Союз правых сил" (СПС). Эта партия в 2004 году поддержала первый Майдан на Украине. Борис Немцов не единожды выступал на митингах в поддержку Виктора Ющенко. Предположительно, именно в то время начали пополняться зарубежные счета "оппозиционера", данные о которых появились в свободном доступе лишь после его смерти. Плюс ко всему, Немцов принимал участие в распродаже советского оружия, которое Украина получила после распада СССР.

Направленность деятельности Бориса Немцова заключалась в дестабилизации политической ситуации и собственном обогащении. Его приход к власти обернулся бы разрухой для России. "Карнавал" вокруг личности скончавшегося "оппозиционера" – это часть провокации и разжигания русофобских настроений, пишет Nation News. То, что в Чехии знали о нежелании посольства РФ иметь что-либо общее с Немцовым, дало "лоббистам" западных интересов очередной повод для разговоров.

В этом году в список на премию Бориса Немцова, которая проводится в Европе, попали 36 номинантов. В нем фигурируют сторонники Алексея Навального, а также сам блогер. Все номинанты, как и сам Борис Немцов, сыграли роль в "оппозиционной" жизни России. В частности, в организации незаконных митингов на деньги западных спонсоров.