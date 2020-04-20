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19:11   20 Апреля 2020
Весь мир

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

За март и апрель 2020 года дыры в бюджете Соединенных Штатов приблизились к показателям времен Второй мировой войны и обогнали кризис времен Великой депрессии.

Большое депрессивное расстройство

Дефицит американского федерального бюджета в ближайшее время увеличится до четырех триллионов долларов, как пишет издание Washington Post. Дело в мерах поддержки населения и бизнеса на фоне коронавируса. Крупные компании на грани разорения. В частности, ExxxonMobil и Walgreens накопили огромные долги, но по-прежнему нуждаются в поддержке. 

В стране еженедельно растет безработица: в среднем за семь дней появляется больше миллиона безработных. Банки требуют от граждан оплаты долгов по кредиткам и за обучение.

Государственный долг Соединенных Штатов в ноябре 2019 года превысил 23 триллиона долларов. Но несмотря на внушительные цифры, страна не на первом месте среди должников. Дело в том, что рейтинг стран по госдолгу для наглядности рассчитывается в процентах от ВВП. Так, благодаря высоким показателям внутреннего валового продукта Америка оказалась на 34 месте по размеру госдолга.

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Как США справятся с рецидивом

Пандемия коронавируса не повлияет на США особым образом, несмотря на ее лидерство по числу заболевших и вытекающие из этого финансовые потери, считает экономист, профессор и журналист Андрей Заостровцев.

«Конечно, это долг колоссальный. Но он будет, во-первых, у всех стран. В Европе он будет, возможно, еще хуже, особенно у таких стран, как Италия, Испания. Долг у них был до истории с вирусом, особенно у Италии, значительно больше в относительном выражении, чем в США. Дог будет у всех», — объяснил эксперт. 

Однако выходить из положения американцам придется, а решить проблему с внешним долгом страна сможет за счет Китая, рассказал «Политике сегодня» Заостровцев.

«Как раз сейчас США обвиняют Китай в том, что он запустил этот коронавирус, в лабораторном его происхождении. Или по меньшей мере в преступной халатности. Они требуют компенсации. Если после судебных процессов Китай откажется платить эти триллионы, они могут поступить, как в свое время Советский Союз по долгам царской России. Десять с половиной триллионов долларов американского долга — это долг Китаю. Вы нам эту гадость подстроили, вот мы в лучшем случае ополовиним, скажем, мы вам половину не должны», — предположил собеседник «Политики сегодня».

Эксперт отметил, что при таком раскладе доверие ряда стран к Штатам может подорваться. Тогда американским властям придется как-то заверить обеспокоенные правительства, что с ними не обойдутся так, как с Китаем.

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Обвинения США в сторону Китая

Пока ученые по всему миру пытаются выяснить происхождение COVID-19, журналисты с любимого телеканала Трампа — Fox News — обвиняют Китай в том, что вирус утек из лаборатории в городе Ухань. В эфире от 16 апреля 2020 года прозвучало мнение, что Китай разрабатывал вирус не как биологическое оружие, а чтобы доказать превосходство над США в области выявления вирусов и борьбы с ними.

Китай обвиняют и в сокрытии данных: о разгоревшейся в стране эпидемии, числе заболевших и смертей. Теперь народная республика должна ответить за последствия пандемии, цитировало 19 апреля издание The Guardian Дональда Трампа.

«Пандемия могла быть остановлена в Китае еще до начала, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает из-за этого», — заявлял он.

В дезинформации и утаивании американский лидер подозревает не только власти Китая, но и Всемирную организацию здравоохранения. 16 апреля в эфире телеканала CNBC Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, 

«Сегодня я поручил администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка роли ВОЗ в серьезных нарушениях в управлении и сокрытии распространения коронавируса», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп может погасить госдолг США за счет обвинений в сторону Китая

Близится ноябрь, а с ним выборы президента США. Однако ожесточенная политическая борьба не мешает партиям-конкурентам объединиться в одном — Китай должен понести ответственность за пандемию. Так, по результатам опроса Harris Poll, в честность Пекина при информировании о коронавирусе верят лишь 22 процента республиканцев и 34 процента демократов.

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Автор: Лев Собакин
#сша #китай #пандемия #коронавирус

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