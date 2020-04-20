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15:55   20 Апреля 2020
Весь мир

Японские проститутки получат помощь от властей на фоне пандемии

Японские проститутки получат помощь от властей на фоне пандемии

Правительство Японии выделило свыше 100 триллионов йен, чтобы финансово поддержать граждан в пандемию коронавируса. В том числе, деньги могут получить и проститутки.

CNN пишет, что работники секс-индустрии могут подать соответствующую заявку, однако перед этим им важно соблюсти ряд условий. Журналисты издания пообщались с представительницей профессии Микой. По ее словам, проститутки скептически относятся к такой инициативе правительства.

«Правительство не обозначило достаточно четко, что о помощи может попросить каждый», — пояснила девушка.

К тому же, коллегам Мики кажутся подозрительными требования властей Японии. Дело в том, что проституция в Стране восходящего солнца незаконна. Да и доказать потерю дохода работницам индустрии сложно, поскольку большинство из них получают «серую» зарплату.

В Японии ввели карантин из-за пандемии COVID-19, что лишило проституток возможности оказывать услуги. Поиск другой работы также остается затруднительным из-за сложной ситуации в экономике, заключили в CNN.

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Автор: Анна Манц
#япония #карантин #проституция #пандемия

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