Японские проститутки получат помощь от властей на фоне пандемии

Правительство Японии выделило свыше 100 триллионов йен, чтобы финансово поддержать граждан в пандемию коронавируса. В том числе, деньги могут получить и проститутки.

CNN пишет, что работники секс-индустрии могут подать соответствующую заявку, однако перед этим им важно соблюсти ряд условий. Журналисты издания пообщались с представительницей профессии Микой. По ее словам, проститутки скептически относятся к такой инициативе правительства.

«Правительство не обозначило достаточно четко, что о помощи может попросить каждый», — пояснила девушка.

К тому же, коллегам Мики кажутся подозрительными требования властей Японии. Дело в том, что проституция в Стране восходящего солнца незаконна. Да и доказать потерю дохода работницам индустрии сложно, поскольку большинство из них получают «серую» зарплату.

В Японии ввели карантин из-за пандемии COVID-19, что лишило проституток возможности оказывать услуги. Поиск другой работы также остается затруднительным из-за сложной ситуации в экономике, заключили в CNN.