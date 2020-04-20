Суд в Лондоне перенес слушания по делу о выдаче Тинькова властям США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес заседание по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Как передает ТАСС, изначально суд должен был состояться 27 апреля, новая дата слушания пока неизвестна.

Олега Тинькова власти США обвиняют в занижении налоговых выплат. Якобы в 2013 году, когда бизнесмен еще проживал в Штатах, он скрыл от налоговой активы в один миллиард долларов.

Олег Тиньков на время разбирательств, которые длятся с февраля, находится в Лондоне: по данным британских СМИ, бизнесмену запрещено покидать квартиру и предписано отмечаться в полиции.

В феврале Олег Тиньков сообщил, что он борется с острой формой лейкемии. По его словам, диагноз врачи поставили ему еще осенью 2019 года, однако он не хотел его обнародовать публично. В начале апреля основатель Тинькофф-банка ушел с поста председателя совета директоров. По его словам, он сделал это, чтобы сфокусироваться на своем здоровье.