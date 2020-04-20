Как действуют самолеты-перехватчики ВКС РФ, обнаружив американских шпионов

Действия российского пилота над Средиземным морем вызвали недовольство в Пентагоне. Американские военные заявляют, что российский истребитель Су-35 слишком близко подлетел к патрульному противолодочному самолету ВМС США P-8A Poseidon.

«19 апреля самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», — говорится в официальном обращении ведомства.

BREAKING: Another unsafe #Russian ???????? intercept of ???????? @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020

По словам представителей американского флота, российский пилот подлетал к самолету США на 25 футов (чуть более семи метров – прим. ред.). Перехват назвали небезопасным, а действия пилота – непрофессиональными. Су-35 якобы обдал Р-8 выхлопом реактивного двигателя и создал ему зону турбулентности.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков призвал посмотреть на инцидент с другой стороны:

«Я бы сказал, что большую опасность создавал как раз американский самолет-разведчик. Надо понимать, что когда они говорят "над Средиземным морем", имеется ввиду территория недалеко от наших военных баз в Сирии. Этот Р-8 настолько к ним приблизился, что начал прощупывать работу наших радиотехнических станций, находящихся на этих базах».

В таких случаях российские ВКС работают по отлаженному алгоритму: к неопознанному летательному аппарату высылается самолет-перехватчик. После сближения он начинает подавать сигналы, а если обнаруженный разведчик не реагирует и не меняет курс, то пилот перехватчика вынужден действовать решительнее.

«Это еще хорошо, что наш Су-35 просто подлетел и обозначил, что нужно покинуть территорию. А ведь можно было бы поговорить с ним (с американским «Посейдоном» — прим. ред.) и по-другому. Например, поработать по нему станцией РЛС и зенитно-ракетным комплексом. Потому что незнакомый летательный аппарат вторгается в зону, охраняемую нашими комплексами», — подчеркнул военный эксперт.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее подтвердили, что американский «Посейдон» двигался в сторону военных объектов РФ.

«19 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. <…> Все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — заявили в ведомстве.

Американские военные неоднократно критиковали маневры российских пилотов. В минувшую среду, 15 апреля, американские ВМС обвинили ВКС РФ в создании «небезопасной» ситуации. Напомним, истребитель Су-35 пролетел впереди самолета P-8A Poseidon «кверху брюхом» (вероятно, имеется ввиду фигура высшего пилотажа «бочка» — прим. ред.), из-за чего пилоты и экипаж американского самолета «подверглись риску».