"Новая" столкнула "навальнистов" и "свидетелей Новодворской" в борьбе за премию Немцова

Номинантов на так называемую премию Бориса Немцова разделили на три основные группы: "навальнисты", сотрудники организаций, признанных в РФ иноагентами, и "ветераны оппозиции", заставшие еще Валерию Новодворскую.

Список кандидатов на 36 строчек ранее опубликовало либеральное издание "Новая газета". Сторонники одиозного блогера Алексея Навального, так же как и он сам, борются с сотрудниками организаций-иноагентов и давно действующими "оппозиционерами" за 10 тыс. евро.

Наибольшее число желающих заполучить солидную сумму представлено "борцами с режимом" от Навального, сообщает портал "Сенсаций.Нет". В их числе рерайтер и оформитель отдела так называемых расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Георгий Албуров, скандально известная Любовь Соболь, призванный служить на Новую Землю уклонист Руслан Шаведдинов и другие. Сам Навальный также заявлен на премию.

Другая часть номинантов далеко не так известна обычным гражданам. К ней принадлежат сотрудницы организаций, признанных в РФ иностранными агентами: Ирина Бирюкова из "Общественного вердикта" и Анастасия Буракова, работающая в основанной беглым олигархом Михаилом Ходорковским структуре "Открытая Россия". Также в лонг-листе представлены помогавшая украинским военным петербурженка Виктория Ивлева, охранник "Моста Немцова" Виктор Коган, инициатор переименования Пражской площади в честь Немцова Петр Кутилек, а также бывшая сотрудница и эксперт фонда Сороса Зоя Светова.

Список замыкают представители "старой гвардии" либерального движения. В их числе депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, недавно прославившийся своей защитой террористов "Сети", депутат Мосгордумы Дарья Беседина, известная своей инициативой по запрету автомобилей в столице РФ, а также сделавшая политическую карьеру в "оппозиции" незаконных митингах в Москве Юлия Галямина.

Помимо них присутствуют и "независимые" номинанты. В списке от "Новой газеты" значится покинувший фонд Навального программист Владислав Зольников, а также трое участников "ростовского дела", осужденных за подготовку вооруженного переворота в стране. Само либеральное издание ранее оказалось в центре скандала, связанного с публикацией античеченских материалов.