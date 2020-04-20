Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

Президент России Владимир Путин пообещал, что в начале следующей недели во всех регионах страны в больницах и медицинских учреждениях появятся дополнительные койко-места для зараженных коронавирусной инфекцией.

Президент рассказал, что на первом этапе борьбы с распространением COVID-19 в целом удается выполнить поставленные задачи. Режим самоизоляции помогает сдерживать рост заболеваемости, однако останавливаться на этом нельзя.

Сегодня медики сообщили, что в Москве, где наблюдается самое большое количество зараженных, число тяжело болеющих сократилось. Около половины пациентов, которых выявили за вчерашний день, не чувствуют симптомов заражения.