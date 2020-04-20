Минобороны РФ показало видео из полевой биолаборатории в Италии

Обнародовано видео из полевой биолаборатории в Италии, где работают российские специалисты. Полевая биолаборатория для помощи в борьбе с коронавирусом развернута на авиабазе Орио-аль-Серио.

Оборудование, имеющееся в распоряжении медиков, способно выявлять практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Местным врачам помогают 32 медика из России. Известно, что всего в Италии коронавирус выявлен у 178 972 человек. Более 23 тысяч человек скончались, свыше 47 тысяч зараженных вылечились.

Пандемия коронавируса затронула практически все страны мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о готовности ВОЗ провести работу по выявлению недостатков в противодействии распространению коронавируса.