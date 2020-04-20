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Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

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 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

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14:06   20 Апреля 2020
Армия

Минобороны РФ показало видео из полевой биолаборатории в Италии

Минобороны РФ показало видео из полевой биолаборатории в Италии

Обнародовано видео из полевой биолаборатории в Италии, где работают российские специалисты. Полевая биолаборатория для помощи в борьбе с коронавирусом развернута на авиабазе Орио-аль-Серио.

Оборудование, имеющееся в распоряжении медиков, способно выявлять практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Местным врачам помогают 32 медика из России. Известно, что всего в Италии коронавирус выявлен у 178 972 человек. Более 23 тысяч человек скончались, свыше 47 тысяч зараженных вылечились.

Пандемия коронавируса затронула практически все страны мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о готовности ВОЗ провести работу по выявлению недостатков в противодействии распространению коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #италия #коронавирус

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