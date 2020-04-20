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 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

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Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

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Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

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 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:57   20 Апреля 2020
Общество

Правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам, которые находятся за рубежом

Правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам, которые находятся за рубежом

Гражданам Российской Федерации, которые находятся за рубежом, будут продлены выплаты пенсий сроком до 1 июля.

Также власти продолжат выдавать социальные пособия тем группам населения, которым нужно подтвердить выплаты на будущий год, сообщили официальные представители Правительства РФ. Мера принята для поддержания россиян во время пандемии коронавирусной инфекции.

Мера касается установленного в 2014 году порядка выплаты пенсионных пособий и не распространяется на платежи по международным договоренностям РФ. Ранее Пенсионный фонд РФ сообщил, что выдал людям средства раньше срока ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.

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Автор: Яна Либерман
#пенсии #правительство #коронавирус

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