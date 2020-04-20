Правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам, которые находятся за рубежом

Гражданам Российской Федерации, которые находятся за рубежом, будут продлены выплаты пенсий сроком до 1 июля.

Также власти продолжат выдавать социальные пособия тем группам населения, которым нужно подтвердить выплаты на будущий год, сообщили официальные представители Правительства РФ. Мера принята для поддержания россиян во время пандемии коронавирусной инфекции.

Мера касается установленного в 2014 году порядка выплаты пенсионных пособий и не распространяется на платежи по международным договоренностям РФ. Ранее Пенсионный фонд РФ сообщил, что выдал людям средства раньше срока ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.