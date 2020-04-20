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 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

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Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:52   20 Апреля 2020
Весь мир

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против идеи ослабления мер, введенных властями из-за коронавируса. Она крайне недовольна тем, что в некоторых регионах страны развернулись "дискуссионные оргии" по этому поводу.

Меркель опасается, что позитивная динамика в борьбе с коронавирусом в ФРГ обернется ростом числа заражений. Так, жители Германии могут неправильно понять слова властей об осторожном ослаблении ограничений и перестанут придерживаться принятых мер.

Канцлер Германии считает, что разговоры об ослаблении мер точно не помогут делу. Она напомнила, что в конце месяца обсудит с премьер-министрами федеральных земель ситуацию с COVID-19 и дальнейшие меры.

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Автор: Ирина Большунова
#меркель #фрг #коронавирус

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