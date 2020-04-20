Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против идеи ослабления мер, введенных властями из-за коронавируса. Она крайне недовольна тем, что в некоторых регионах страны развернулись "дискуссионные оргии" по этому поводу.

Меркель опасается, что позитивная динамика в борьбе с коронавирусом в ФРГ обернется ростом числа заражений. Так, жители Германии могут неправильно понять слова властей об осторожном ослаблении ограничений и перестанут придерживаться принятых мер.

Канцлер Германии считает, что разговоры об ослаблении мер точно не помогут делу. Она напомнила, что в конце месяца обсудит с премьер-министрами федеральных земель ситуацию с COVID-19 и дальнейшие меры.