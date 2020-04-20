Регионы России в разной мере внедряют на своей территории меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Каждый регион России реализует меры по борьбе с COVID-19 независимо, расходование средств на необходимые программы еще не завершено. В этой ситуации преждевременно говорить, что где-то эпидемиологические меры избыточны, а где-то, наоборот, недостаточны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России есть регионы, которые пока не до конца укомплектованы всем необходимым. Не везде располагают необходимым количеством койко-мест или средств защиты, но работа в этом направлении продолжается.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке второго транша средств из федерального бюджета для поддержки региональных мер по борьбе с COVID-19. В ближайшее время будет созвано совещание для уточнения информации и заслушивания докладов об актуальной обстановке в разных частях страны.