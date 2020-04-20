Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ
Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ
Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:49   20 Апреля 2020
Общество

Песков прокомментировал меры регионов России по борьбе с коронавирусом

Песков прокомментировал меры регионов России по борьбе с коронавирусом

Регионы России в разной мере внедряют на своей территории меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Каждый регион России реализует меры по борьбе с COVID-19 независимо, расходование средств на необходимые программы еще не завершено. В этой ситуации преждевременно говорить, что где-то эпидемиологические меры избыточны, а где-то, наоборот, недостаточны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России есть регионы, которые пока не до конца укомплектованы всем необходимым. Не везде располагают необходимым количеством койко-мест или средств защиты, но работа в этом направлении продолжается.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке второго транша средств из федерального бюджета для поддержки региональных мер по борьбе с COVID-19. В ближайшее время будет созвано совещание для уточнения информации и заслушивания докладов об актуальной обстановке в разных частях страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #песков #здравоохранение #регионы рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...